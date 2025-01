Secoloditalia.it - Renzi si lagna della dittatura mediatica di Meloni. Lui occupò “Amici” e stava in tv più di Barbara D’Urso

Leggi su Secoloditalia.it

batte Berlusconi”, “supera anche”, “di nuovo dalla De Filippi?”. Senza considerare le comparsate giovanili da Mike Bongiorno, Matteoè stato considerato, al pari di Berlusconi, il più bravo comunicatore politico degli ultimi anni, anche grazie alle sue doti “tentacolari” nell’occupazione degli spazi tv, nell’era del “smo”. Dal 2014 al 2016, ma anche prima, nel corsosua ascesa politica prima al Pd poi a Palazzo Chigi,aveva dato il meglio di sé proprio nella capacità di inserirsi in fasce di pubblico, anche televisivo, di suo interesse, come i giovani di “”, dove si presentò in giubbino di pelle alla Fonzie, o dalla, battuta peraltro perfino nel tempo trascorso in tv. “Una strategia precisa – spiegava nel 2017 il direttore del tg di la7 Enrico Mentana –è il propagandistica unico del suo esecutivo.