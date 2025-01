Renato Zero reinterpreta i grandi miti internazionali della musica

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 14 gen. (askanews) – Prosegue il viaggiole diattraverso i capolavori dei suoi più. A partire da venerdì 17 gennaio, due nuovi brani saranno disponibili (per Tattica) in digitale e in radio: “Che miracolo sei”, interpretazione ineditaleggendaria “What a Wonderful World”, da sempre indissolubilmente legata all’inimitabile voce di Louis Armstrong; e “Suoni”, personale rilettura del classico “Sunny” di Bobby Hebb. Le due tracce, che celebrano la bellezza e la forzache ha ispirato generazioni, non si limitano al formato digitale e alle radio: entrambe saranno raccolte in uno speciale 45 giri in edizione limitata e numerata, disponibile per il pre-order da venerdì 17/1 e in uscita il 31 gennaio. Un must have per tutti i fan zeriani e per chiunque voglia scoprire queste duegemmemondiale sotto una nuova luce, confezionate daa sua misura con il massimo rispetto dei compositori e degli autori originali.