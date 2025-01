Lapresse.it - Regione Marche, arriva il no del Consiglio regionale sull’impianto a biogas di Osimo

Leggi su Lapresse.it

Ilha approvato la proposta di mozione, a iniziativa del presidente dell’Assemblea Dino Latini, in cui viene espressa contrarietà alla trasformazione e all’ampliamento degli impianti didiin impianti di biometano. In Aula, in abbinamento alla proposta di mozione, è stata discussa anche l’interrogazione sullo stesso argomento, presentata dal gruppo Pd, primo firmatario il consigliere Antonio Mastrovincenzo, che ha ricevuto risposta da parte dell’assessore Stefano Aguzzi.La mozione Con la mozione, oltre alla finalità principale, si impegna presidente della Giuntae assessore a richiedere per tali progetti la preventiva valutazione di impatto ambientale e a promuovere un dialogo costruttivo con i cittadini (alcuni erano presenti in Aula tra il pubblico durante la discussione del provvedimento), le associazioni ambientaliste e gli enti competenti per valutare le alternative energetiche e le soluzioni più sostenibili per il territorio.