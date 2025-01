Anteprima24.it - Recyclinmood, continua il tour itinerante dedicato alla raccolta differenziata

Tempo di lettura: 2 minutiildel progetto #promosso da ASIA, Comune di Benevento, I.C. Bosco Lucarelli e Associazione “IO X BENEVENTO”. Questa mattina gli esperti sono stati ospiti del Plesso Scolastico S. Vito in via Pio IX per trattare i temi della– carta, cartone e cartoncino – e poi delle modalità di riciclo e di economia circolare. I piccoli alunni delle IV e delle V della scuola primaria, si sono mostrati preparati grazie anche al fantastico lavoro dei docenti e molto attenti nel compilare i questionari somministrati dagli esperti. E’ stato spiegato a loro anche come realizzare il silent book, ovvero un libro che contenga solo immagini e nessuna parola, per rappresentare la loro idea di differenziare e riciclare i rifiuti. All’evento di oggi hanno partecipato: Giuseppe Schipani (Io x Benevento), Alessio Valente (Docente Unisannio), e Margherita Iacovella Biologa ed esperta dell’APS Io X Benevento.