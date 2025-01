Quotidiano.net - Recensioni false: nuova legge Pmi per proteggere il turismo italiano

Leggi su Quotidiano.net

"Danni" come concorrenza sleale, pubblicità occulta, frodi che vengono fatti in pochi minuti da tastiere anonime e che hotel e strutture termali, ristoranti e attrazioni turistiche impiegano anni a risanare. Sono leonlinecontro cui il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il primo disegno diannuale sulle Pmi, che introduce misure strategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane, incentivando l'aggregazione, l'innovazione del sistema produttivo e l'accesso al credito. "La giornata di oggi - dice la ministra delDaniela Santanchè - segna un passo importante per la tutela delle nostre imprese: è ufficialmente avviato l'esame preliminare del ddl che introduce un regolamento per contrastare le. Diamo così prova di mantenere l'impegno assunto nel difendere il tessuto imprenditoriale delgarantendo un mercato equo e trasparente".