Qui Civita Castellana Momento difficile I rossoblù sono al penultimo posto

La Robur, domenica, è attesa dalla seconda trasferta consecutiva: i bianconeri saranno impegnati allo stadio Turiddu-Madami di. Al suo diciassettesimo campionato in Serie D, la societàsta vivendo un: la squadra di Abate, subentrato a Nofri Onofri a novembre, è alpenultima, con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte), con 17 gol realizzati e 26 subiti. Per correre ai ripari, in questo mercato invernale, il club ha ingaggiato diverse pedine: Ricozzi (centrocampista), Brasili (attaccante), Nespola (portiere), Fracassini (centrocampista), Orlandi (attaccante) e soprattutto Tascini, punta di grande esperienza per la categoria. La Flaminia, domenica, si presenterà in campo reduce dal pareggio a reti bianche con il Figline. E non mancheranno i tifosi bianconeri: i Fedelissimi hanno organizzato un pullman; partenza alle 10,30 dalla sede; prezzo 30 euro pranzo compreso.