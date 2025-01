Today.it - Quanto aumentano le bollette di luce e gas nel 2025

Le famiglie italiane nelpotrebbero pagare 350 euro in più per le loro utenze: 100 per l'energia elettrica e ben 250 per il gas. Secondo le stime di Facile.it, questo sarà l'aumento per una "famiglia tipo" con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero, dovrà affrontare.