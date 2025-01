Oasport.it - Quando inizia il Tour Down Under 2025? Programma, tappe e chi parteciperà: spiccano Bagioli e Vine

Leggi su Oasport.it

Dopo la pausa di fine stagione, scatta finalmente la nuova annata per il ciclismo su strada. Si ricomincia ovviamente dall’Oceania: inin Australia per il Worldmaschile dal 21 al 26 gennaio il. Chi saranno i protagonisti?Il campione uscente è il britannico Stephen Williams (Israel – Premier Tech) che va a caccia del bis. Tra i rivali sicuramente il giovane connazionale Oscar Onley (Team Picnic PostNL), brillante nel finale di stagione. Occhio anche ai padroni di casa Jay(UAE Team Emirates – XRG) e Luke Plapp (Team Jayco AlUla).Non mancano comunque i corridori interessanti non solo per la classifica generale. Jhonatan Narváez debutta con la UAE Team Emirates – XRG, al via anche Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers), il campione francese Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e velocisti del calibro di Sam Welsford (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious).