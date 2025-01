Ilgiorno.it - Pulizie ambientali di fino con la mini spazzatrice elettrica

Leggi su Ilgiorno.it

Sempre più attenzione alla cura del verde, al Parco Aldo Moro ad Agrate arriva ladi Cem per pulire vialetti e ciclabili. Un mezzo manuale, silenzioso, che ramazza di, come richiedono i cittadini, molto esigenti sotto questo punto di vista. Il nuovo gioiellino sarà utilizzato anche in centro. La macchina appartiene al parco attrezzature aggiornato dal gestore dei rifiuti lo scorso autunno. Da ottobre sul territorio sono entrate in servizio 51 spazzatrici di ultima generazione. Tutte Euro 6 Step E , "oggi le meno inquinanti sul mercato", spiega la società, e dotate dei più moderni strumenti di sicurezza per il personale e la gente per strada: hanno tutte sensori per segnalare all’autista la presenza di pedoni e ciclisti negli angoli ciechi. Alla famiglia dell’elettrico si sono aggiunte pure una, due autocarri dedicati allo svuotamento di cestini e i piccoli mezzi usati per le aree verdi e nei salotti cittadini.