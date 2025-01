Principessa Kate | Sono in remissione dal cancro

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "È un sollievo essere ora in" dal"e rimango concentrata sulla guarigione. Come chiunque abbia ricevuto una diagnosi disaprà, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità".le parole con cui ladel Galles,Middleton, ha condiviso un importante aggiornamento sulle sue condizioni di salute, .