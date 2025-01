Quotidiano.net - Prezzo del petrolio 2025: Brent supera 81 dollari/barile tra sanzioni e rischi di mercato

Le quotazioni delin questo avvio dihanno proseguito nel trend di crescita iniziato già dalla fine dello scorso anno e che attualmente si è amplificato riportando le quotazioni delsopra gli 81, un livello che non si vedeva dalla fine dell'agosto scorso. Lo precisa l'Unem. Una ripresa in larga parte è dovuta ai timori dei mercati per gli effetti dell'ultimissimo pacchetto didel governo americano nei confronti della Russia, a detta di molti il più duro finora mai introdotto, che colpisce società come GazpromNeft e Surgutneftegaz, oltre una lista di 183 petroliere quasi tutte parte di quella flotta 'ombra' che la Russia ha finora utilizzato per aggirare levigenti garantendosi introiti altissimi. Complessivamente, si stima che levadano a colpire un volume dirusso pari a circa 1,5 milioni di barili/giorno trasportato appunto da queste navi 'fantasma' principalmente verso Cina ed India che ora si trovano ad affrontare costi emolto maggiori oppure a reindirizzare i propri acquisti verso altre aree (medio-orientali ed africane in particolare) con costi di trasporto più alti per la maggiore distanza.