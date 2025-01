Avellinotoday.it - Prevendita per Avellino-Cavese: sabato 18 gennaio al Partenio-Lombardi

Leggi su Avellinotoday.it

L’U.S.1912 comunica che partirà domani, mercoledì 15, lain vista del match trache verrà disputato18alle ore 17:30 presso lo stadiodie valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C Now.