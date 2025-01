Linkiesta.it - Precisazioni e controdeduzioni in tema di Aceto Balsamico di Modena

Pubblichiamo la replica ricevuta dal Consorzio Tuteladiin riferimento all’articolo “Se è diè unspeciale, e se no?” di Michele Antonio Fino.A fronte di ulteriori e recenti commenti che sostengono tesi fantasiose e infondate, riteniamo necessario tornare a precisare con chiarezza che l’uso dell’espressione “” per condimenti alimentari è illegittimo e illecito in Italia e negli altri Stati membri dell’Unione. I profili di illiceità toccano almeno tre aree del diritto nazionale e comunitario.Area dell’evocazione/imitazioneInfatti, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 2019, l’utilizzo dell’espressione “” per prodotti comparabili all’di(ABM), al realizzarsi di determinate condizioni relative alla percezione del consumatore, può assumere i connotati di un’evocazione dell’ABM.