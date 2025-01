Modenatoday.it - Potenziamento della struttura, chiude per un mese l'ufficio postale di Ravarino

Leggi su Modenatoday.it

L’dida sabato 18 gennaio sarà interessato dai lavori di ammodernamento per permettere l’inserimento dei servizi Polis e migliorare la qualità dell’accoglienza. La filiale di via Roma, quindi, sarà chiusa per le prossime settimane. Durante tutto il periodo dei lavori.