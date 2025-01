Napolitoday.it - Portano il sorriso ai bimbi negli ospedali: ladri rubano nella loro associazione

Hanno portato via anche i costumi da pagliaccio iche, per la seconda volta in pochi mesi, hanno saccheggiato a Napoli la sede dell'di Clownterapia 'Teniamoci per mano Onlus', nel quartiere Gianturco. Messe fuori uso le le telecamere di sicurezza ihanno messo a soqquadro.