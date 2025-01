PNRR nuove competenze e nuovi linguaggi | proroga completamento procedure di affidamento al 22 gennaio NOTA

Leggi su Orizzontescuola.it

Conn. 4605 del 13il Ministero comunica che, in riferimento allan. 171680 del 26 novembre 2024, con la quale sono state fornite indicazioni rispetto alla data di fine effettiva della fase delle “Aggiudicazioni” per l’delle attività connesse all’attuazione DM 12 aprile 2023, n. 65, il termine per ildelledivieneto al 222025.L'articolodial 22