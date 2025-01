Formiche.net - Pmi e non solo. Italia e Slovacchia nel segno della collaborazione

Leggi su Formiche.net

Giornata romana per il PresidenteRepubblica Slovacca, Peter Pellegrini, ricevuto dal PresidenteRepubblica Sergio Mattarella al Quirinale, alla presenza del Sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi e dal premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.Secondo il Capo dello Stato trac’è la volontà comune di accrescere lain ogni versante, “è un comune intendimento” in ogni versante, quello economico, quello politico, quello culturale”, per questa ragione le iniziative che accompagnano la sua visita sono in questa direzione. “Ne siamo lietissimi perché è un comune intendimento quello di accrescere la nostra. Io ricordo con grande piacere la mia visita dell’anno passato a Bratislava ed è un piacere quindi accoglierla qui insieme alla delegazione che l’accompagna”.