Lanazione.it - Pitti, c’è la star sudcoreana Ji Chang-Wook: ressa fuori da Palazzo Corsini

Firenze, 14 gennaio 2025 –di fan davanti all'ingresso dia Firenze per l'arrivo delladel cinema sudcoreano Ji, interprete di numerosi film e della serie ''Benvenuti a Samdal-ri''. L'attore è uno degli ospiti della cena di gala offerta da Brunello Cucinelli in occasione diUomo a Firenze, dove numerosi sono i buyer asiatici. Per Je, che fa parte del cast stellare di molte popolari fiction, i fans - soprattutto ragazze - in cerca di foto e selfie hanno atteso oltre un'ora prima di poterlo scorgere e salutare.