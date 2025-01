Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib cresce dello 095% A2a e Pirelli guidano gli acquisti

Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,95%, A2a e Pirelli guidano gli acquisti

Allunga il passodopo quasi 3 ore di scambi, con l'indiceMib in crescita0,95% a 35.129 punti e gran parte del paniere in territorio positivo. Stabile a 118,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,9 punti al 3,% e quello tedesco in crescita di 0,6 punti al 2,61%. Glisi concentrano su A2a (+3,13%), promossa a 'buy' dagli analisti di Equita, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 23% a 2,7 euro. Prosegue la corsa di(+2,9%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto di Goldman Sachs, che ha alzato il prezzo obiettivo del 28% a 7,1 euro. Ancorasu Amplifon (+2,28%), sull'onda lunga del prezzo obiettivo alzato da Intermonte nella vigilia, mentre Popolare Sondrio (+2,3%), è stata promossa da 'underperform' a 'neutral' da Mediobanca.