Casertanews.it - Pestaggio al bar, il nipote del ras e i suoi scagnozzi davanti al giudice

Leggi su Casertanews.it

Sono fissati per mercoledì 15 gennaio dinanzi al gip Bardi, del tribunale di Napoli, gli interrogatori di garanzia per Gaetano Della Volpe, 22enne edel ras dei Casalesi Raffaele (non indagato per la vicenda), ed altri 5 accusati delcon mazze e tirapugni all'interno di un bar di.