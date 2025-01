Oasport.it - Perché Sinner non giocherà domani agli Australian Open: avversario e doppio giorno di riposo

Giornata disupplementare2025 di tennis per Jannik: l’azzurro ha esordito ieri nella giornata in cui per il primo turno si sono completati gli incontri della parte bassa del tabellone e sono iniziati quelli della parte alta, enon scenderà in campo.Approfittando del fatto che il primo turno è stato spalmato su tre giornate, infatti,tornerà in campo giovedì 16 gennaio: l’azzurro, numero 1 del seeding e del mondo, sarà opposto alla wild carda Tristan Schoolkate., invece,la parte bassa del tabellone maschile.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseAl momento si conosce soltanto la data del match, ma ovviamente non si sanno ancora orario, ordine di gioco e campo sul quale si disputerà l’incontro.