Gamberorosso.it - Per il Chianti Docg è l'ora di cambiare strategia: l'approccio laico del nuovo direttore Saverio Galli Torrini

Leggi su Gamberorosso.it

Col vino ha ben poco a che vedere, ma potrebbe essere questo il suo punto di forza.è ildel Consorzio vino. Il manager 40enne ha svolto un percorso professionale maturato in enti pubblici, società partecipate e di consulenza. Prende il posto di Alessandro Bani che il presidente Giovanni Busi ha ringraziato per quanto fatto in questi anni e per il ruolo «centrale» nella valorizzazione del lavoro dei produttori vitivinicoli. «Abbiamo deciso di virare su un profilo che non è nato nel mondo del vino - spiega Busi - ma che proprio per questo può portarci un valore aggiunto in termini di visione imprenditoriale».IlcambiaUn uomo di impresa chiamato a dare un contributo per affrontare una fase delicata per la grande denominazione toscana (che sforna mediamente oltre 80 milioni di bottiglie l'anno), che ha scelto uninnovativo in un contesto difficile per la categoria del vino.