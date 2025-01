Fanpage.it - Per i medici è intolleranza alimentare ma era un tumore, mamma muore a 43 anni: “Nemmeno una Tac”

La straziante storia di unbritca, la 43enne Emma King, i cui familiari ora hanno deciso di condividere l'esperienza traumatica per aiutare gli altri a riconoscere precocemente eventuali segnali di cancro al pancreas. "Per mesi non le è stata suggerita nemmeno una Tac" ha rivelato la sorella.