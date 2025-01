Oasport.it - Passaro-Bonzi, Australian Open 2025: programma, orario, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

A Melbourne il lucky loser azzurro Francescotornerà in campo aglidi tennis nella notte italiana di mercoledì 15 gennaio: l’ italiano affronterà il transalpino Benjamin, nel secondo match inall’1.00 ora italiana sul Court 13.Guarda glidi tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa sfida, innella quarta giornata degliverrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la direttaverrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro., il tabellone maschile: gli accoppiamenti dal 1° turno alla finaleCALENDARIOMercoledì 15 gennaio – Court 13Dall’1.