.com - Paolini-Wei: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Jasmineè pronta a esordire agli Australian Open. La tennista azzurra scende in campo per il primo Slam della stagione oggi, martedì 14 gennaio, nel primo turno contro la cinese Sijia Wei, 21 anni e numero 117 del mondo. Il match tra Jasminee Sijia Wei è in programma oggi, martedì 14 gennaio, alle ore 9. Quello di Melbourne sarà il primo incontro tra, numero quattro del mondo e Wei, che mai si sono affrontate prima.-Wei sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport. La sfida sarà visibile anche in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e Dazn.