Lookdavip.tgcom24.it - Paola Di Benedetto, doppio festeggiamento per i suoi 30 anni

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Trent’si compiono una volta sola e meritano di essere celebrati più volte. L’8 gennaioDiè entrata negli “enta”. A distanza di una settimana la conduttrice sta ancora festeggiando. Regina indiscussa deiparty, si è accertata di avere outfit che la facessero risplendere. Tra rose e palloncinie Raoul si mettono in posaCentinaia di rose rosse sparse per casa, tra eleganti vasi di vetro e archi pomposi, un’infinità di palloncini bianchi che salgono al soffitto, una torta di panna a più strati, candele accese sui davanzali: Raoul Bellanova non ha lasciato niente al caso nell’organizzazione della sorpresa di compleanno per la suaDi. Il calciatore dell’Atalanta, in una veste romanticissima, ha voluto festeggiare degnamente il trentesimo della fidanzata.