Oasport.it - Pagelle slalom Flachau 2025: Rast che rimonta! Liensberger spreca tutto, Della Mea e Peterlini danno un segnale

Leggi su Oasport.it

Martedì 14 gennaioCAMILLE9: dopo una prima parte di gara deludente, cambia marcia nella seconda e va a centrare la seconda vittoriacarriera. La svizzera sale in vetta alla classifica generale e di specialità e conferma di essere una certezza tra i pali stretti. Se sciasse sempre come nella seconda manche, ovvero mollando i freni.Federica Brignone dovrà fare i conti con lei fino a marzo.WENDY HOLDENER 8: manca il successo per soli 16 centesimi, ma la svizzera non ha nulla da recriminare. Le sue due manche non hanno avuto sbavature e hanno messo in mostra tutte le qualità di una delle “senatrici” dello, ancora una volta però abbonata al secondo posto.SARA HECTOR 7: si mangia le mani per una seconda manche al di sotto delle attese. Chiude a 38 centesimi dacon tanto amaro in bocca.