Quotidiano.net - Ozpetek, record di stagione. Ma in vetta c’è Angelo Duro

Leggi su Quotidiano.net

Come previsto, è il film di, uscito questa settimana senza promozione stampa, col solo passaparola social e in poco più di 300 sale, il campione di incassi Cinetel: Io sono la fine del mondo, diretto dall’ex sodale di Zalone Gennaro Nunziante, ha guadagnato quasi 2 milioni 349mila euro in 4 giorni con l’ottima media di 7.128 euro per 328 schermi. Risale in seconda posizione Diamanti di Ferzan: in sala da 4 settimane, con quasi 1 milione 798mila euro raccolto nell’ultimo weekend e una media di 2.981 euro in 603 sale, tocca un incasso totale di 12 milioni 716mila. Si tratta del primo incasso per un film italiano del 2025, nonché il secondo miglior incasso per un film italiano dopo C’è ancora domani di Paola Cortellesi dalla pandemia. Slittano dallaal terzo posto Sonic 3 e dal secondo posto al quarto Mufasa - Il Re Leone (che in totale incassa 20 milioni 527mila euro in un mese).