Foggiatoday.it - Otto anni per estirpare la mala erba, il procuratore Vaccaro pungola università e impresa: "Ora tocca a voi"

Leggi su Foggiatoday.it

Dopo quasi 8di impegno in prima linea, per Ludovicoè arrivato il momento di salutare il territorio di Capitanata, dove è nato 64fa e dove ha ricoperto, dal 2017 ad oggi, il ruolo di.Un periodo intenso, avviato con la strage mafiosa di San Marco in Lamis (che è.