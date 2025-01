Sport.quotidiano.net - Ottimi risultati al Meeting Nazionale di Ancona. Oro e bronzo per l’Alga. Falciani in evidenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un oro e unperAtletica Arezzo aldi, dove in pista sono scesi 60 ragazzi e ragazze della società aretina. La manifestazione è tornata a riunire atleti da tutta la penisola nel capoluogo marchigiano per un confronto di inizio stagione nelle diverse categorie e nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci. In questo contesto d’eccezione, la squadra delAtletica Arezzo è riuscita a ben figurare con un oro, une numerosi record personali che certificano la bontà della preparazione impostata allo stadio di atletica Tenti e che permettono di guardare con rinnovata fiducia ai prossimi campionati regionali e nazionali. Il miglior risultato porta la firma di Mattiadel 2012 che ha vinto nel salto in alto tra i Ragazzi con 1.60 metri, registrando un’ottima prestazione per la categoria con cui ha staccato di ben nove centimetri i suoi coetanei sul podio.