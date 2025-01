Feedpress.me - Ospedali senza infermieri in Sicilia: una “voragine” nella sanità

Leggi su Feedpress.me

Non c’è pace per lapubblicana . Deve fare i conti con carenze di personale, liste d’attesa, Pronto soccorso in tilt e scandali a ripetizione. Una miscela pericolosa perché incrina un valore fondamentale: la credibilità. E le continue aggressioni rappresentano un effetto collaterale inqualificabile di un sistema allo sfascio. Dopo quello dei medici, un nuovo allarme sulla