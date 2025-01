Lidentita.it - Oliviero Toscani, le parole e la fotografia come una clava

Apprezzato o detestato, difficile chenon facesse comunque discutere. Il fotografo è morto a 82 anni per le complicazioni della rara malattia che l’affliggeva, l’amiloidosi, e che lui stesso aveva rivelato in una lunga intervista mesi fa. Il primo scatto a 14 anni, accompagnando suo padre a Predappio per la tumulazione di Benito ., lee launaL'Identità.