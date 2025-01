Leggioggi.it - Ok al primo Disegno di legge sulle PMI: stretta recensioni online, turn over, contratti. Le novità

Debutta ildiPMI. Laarriva dal tavolo del Consiglio dei ministri, che ha approvato in via preliminare ilprovvedimento organicopiccole medie imprese, proposto dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sostegno al settore moda,, staffetta generazionale e regole sullo smart working, minidi sviluppo: sono questi i punti principali toccati dal testo, che dovrà ora iniziare il suo il iter per l’approvazione definitiva. Il ddl rappresenta la prima attuazione dell’art. 18 della180 del 2011, che aveva previsto l’adozione di unaannuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, “impegno disatteso da tutti i gni che ci hanno preceduto e che noi – ha affermato Urso – intendiamo rispettare puntualmente ogni anno, come stiamo facendo per laannuale sulla concorrenza, secondo una chiara visione strategica”.