Fanpage.it - Ok a ddl su Pmi, cos’è la staffetta generazionale per favorire le assunzioni dei giovani fino a 34 anni

Leggi su Fanpage.it

Via libera in Cdm al ddl sulle piccole e medie imprese, che contiene anche una norma per incentivare ledeiunder 34, dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.