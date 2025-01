Lortica.it - Nuovo Direttore Generale: collaborazione garantita, ma parere dei sindaci non richiesto

Nota di Alessandro Ghinelli e Filippo Vagnoli“Il profilo del dottor Torre è di indubbio valore e a lui rivolgiamo le più sincere congratulazioni, assicurandogli piena. Tuttavia, al Presidente Giani avevamo chiesto un percorso diverso, che includesse almeno un incontro con iprima della convocazione per la ratifica della nomina.Si è invece scelto di procedere senza consultare i: ne prendiamo atto, pur riconoscendo che, sebbene opinabile, tale decisione sia legittima.Purtroppo, non avendo avuto modo di confrontarci direttamente con il Presidente Giani sulle ragioni di questa scelta e conoscendo il dottor Torre solo attraverso notizie indirette e il suo importante curriculum riportato dalla stampa, non siamo in grado di esprimere un. Il messaggio della Regione è stato chiaro: il nostro consenso, nella sostanza, non è stato ritenuto rilevante.