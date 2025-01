Laverita.info - Nuovi testimoni sul Capodanno horror. «Abusate a lungo», ma Sala tace ancora

Leggi su Laverita.info

La Procura di Milano al lavoro su cinque casi con sette vittime: «Finite in un corridoio umano di 40 stranieri e palpeggiate».Truffa da 300.000 euro su permessi e voucher: 9 indagati. I tunisini restavano qui per poco tempo, spacciandosi per residenti. Lo speciale contiene due articoli.