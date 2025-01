Chietitoday.it - Nuovi arredi per la mensa della scuola dell'infanzia a Fossacesia

Leggi su Chietitoday.it

per la: l'amministrazione comunale ha annunciato l'acquisto di 102 nuove sedie per bambini e 19 tavoli in sostituzione di quelli precedenti, per lasituata nel polo di Viale San Giovanni in Venere. L’acquisto degli.