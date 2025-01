Frosinonetoday.it - Nuova stazione a Frosinone: tutte le info su viabilità e parcheggi

Leggi su Frosinonetoday.it

Procedono i lavori alladi. Lavori che, inevitabilmente, hanno cambiato ladello Scalo così come le abitudini dei cittadini per raggiungere i treni.In distribuzione da mercoledì nel Comune die, in particolare, in tutta l’area dello scalo ferroviario per.