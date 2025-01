Ilnapolista.it - «Non fatevi più vedere, conosco le vostre facce». Guardiola sbotta con i cacciatori di autografi (e divorzia dalla moglie) / VIDEO

Non è un periodo sereno per Pep. Il City fatica ad uscirecrisi profondissima in cui s’è cacciato e anche a livello personale non va benissimo. E’ diventato virale un suo sfogo contro un gruppodiseriali che non lo lasciava in pace: ” Non venite più. Non ve lo dico più.le. Andate a scuola e preparatevi, ragazzi. Siete giovani, non state qui a perdere tempo.”Poi chiede a uno di loro: “Vuoi vivere la tua vita facendo questo, onestamente?”. La risposta è tenerissima: “No, ero uno chef”..poi ci ha dato dentro: “Cazzo, amico, quali sono i tuoi sogni? Dimmi, quali sono?”Pephaving a pop at autograph hunters. He’s absolutely spot on by the way. pic.twitter.com/MKgekEfiIQ— Football Tweet ? (@FootballTweet) January 12, 2025I giornali inglesi oggi danno notizia, poi, chee suaCristina Serra si sono separati dopo 30 anni.