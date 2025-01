Unlimitednews.it - Negrita annunciano il nuovo album “Canzoni per anni spietati”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Il 2025 si preannuncia come un anno di grandi novità per i! Dopo aver celebrato i 30di carriera con un indimenticabile concerto sold-out all’Unipol Forum di Milano lo scorso 27 settembre, la band annuncia per la prima volta il titolo deldisco in uscita a marzo: “Per”. Un conceptattesissimo, pubblicato da Universal, che rappresenta un vero e proprio atto di libertà creativa e di pensiero e arriva a seidi distanza dall’ultimo lavoro in studio. Ad anticipare questocapitolo, venerdì 17 gennaio sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme, “Noi Siamo Gli Altri”, una ballata profonda e viscerale che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero. Con un testo potente, idanno voce agli emarginati e ai liberi pensatori, riaffermando la loro identità e la volontà di andare oltre le convenzioni.