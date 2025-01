Teleclubitalia.it - Napoli, pusher in bici elettrica al Centro Direzionale: arrestato dalla Polizia

Leggi su Teleclubitalia.it

in azione in sella a unaal. Nella mattinata odierna, ladi Stato ha tratto in arresto un 58enne algerino, irregolare sul Territorio Nazionale e con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.inalIn .L'articoloinalTeleclubitalia.