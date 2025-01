Napolitoday.it - "Napoli e? come Calcutta": parola di Oliviero Toscani. Mi mancheranno le nostre chiacchierate, puro, schietto e burbero

Leggi su Napolitoday.it

Ciao. Chiacchieravamo ogni tanto al telefono. Un nostro pour parlar é diventato anche un capitolo del mio libretto “, ti Odio! Sveglia, ci prendono per il culo! ( Guida Editori) “. Non ho fatto in tempo a portarti una copia. Tranquillo, ci penserà Musk a portartela nell’”Altrove”.