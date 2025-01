Ilrestodelcarlino.it - Munarini riconfermato alla presidenza

All’oratorio Don Bosco si è tenuta domenica l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche del Comitato territoriale Csi di Reggio. Alessandroè statopresidente anche per i prossimi quattro anni. Con lui sono stati eletti i consiglieri: Ramy Ghanm, Umberto D’Addona, Stefano Gualdi, Donatella Rabitti, Linda Lorenzelli, Maria Azzolini, Paolo Ricchetti, Salvatore Leone, Angelo Campani, Damiano Iotti, Maria Pia Pieracci, Alan Scolari; i revisori Maurizio Cagnoli e Luca Chierici; e i commissari territoriali Marco Ferretti, Eugenio Burani, Valter Rossi. All’assemblea erano presenti (oltre alle autorità cittadine), anche Raffaele Candini (presidente Csi Emilia-Romagna) e il presidente nazionale Vittorio Bosio. Tutti hanno sottolineato l’importanza che riveste il Csi nell’educazione e nella gestione dello sport per i ragazzi, non mancando di ricordare il ruolo fondamentale che esso dovrà svolgere col progressivo allontanamento dei più giovani dall’attività sportiva.