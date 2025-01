Zon.it - Movida a Nocera, due giovani aggrediscono un coetaneo: presi provvedimenti

Leggi su Zon.it

Il Questore della Provincia di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha emesso idi “Da.Cur.” (Divieto di accesso alle aree urbane, anche detto DASPO URBANO), nei confronti di duenocerini, C.U. del 2004 e N.G. del 2006, a causa di una violenta aggressione operata dai due nei confronti di un, durante una serata dinocerina.Il provvedimentoIl provvedimento prevede il divieto di frequentare i luoghi della: i duessimi non potranno frequentare gli esercizi e i locali di pubblico trattenimento esistenti nella stessa zona, specificamente individuati, in ragione dei luoghi in cui hanno commesso il reato di lesioni ai danni di un loro conoscente, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi e il divieto di accesso a carico degli stessial centro cittadino di, a qualsiasi ora della giornata, per la durata di tre anni.