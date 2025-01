Tg24.sky.it - Morto Pellegrino Capaldo, il banchiere e docente aveva 85 anni

Leggi su Tg24.sky.it

protagonista della finanza italiana per diversi decenni,universitario e personaggio di spicco del mondo politico. èoggi a 86. Era originario di Atripalda, in provincia di Avellino. Laureato in economia e commercio alla Sapienza di Romaintrapreso la carriera accademica.