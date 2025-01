Firenzetoday.it - Monza-Fiorentina 2-1, le pagelle: Gudmundsson inesistente, malissimo Adli, si salva solo Beltran

Leggi su Firenzetoday.it

Di seguito i voti dei calciatori viola nella sfida persa 2-1 contro il.DE GEA 6: praticamente inoperoso fino al gol di Ciurria, tiro troppo angolato anche per un superman come lui. Anche sul gol di Maldini può far poco.DODO 5.5: alterna cose buone ad altre meno buone, nel finale.