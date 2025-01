Lanazione.it - Mobilità green e piste ciclabili. Il progetto di valorizzazione

Bici in comune, l’amministrazione promuove laciclabile e il cicloturismo sul territorio comunale. Il comune di Scandicci ha partecipato al bando del ministero per lo sport e i giovani finanziare la realizzazione di proposte progettuali volte a promuovere laciclistica. Ilsi chiama ‘Scandicci in Bike’ e, se approvato, porterà a unadei percorsinelle aree urbane e collinari a beneficio di residenti e turisti. La cifra stimata per la realizzazione delè di 97mila euro, 80 a carico del Ministero tramite la concessione dei contributi previsti nel bando. Al lavoro per il potenziamento dellasostenibile, c’è il vicesindaco, Yuna Kashi Zadeh (nella foto) che sta dando attuazione alle indicazioni del piano della‘verde’ da lui fatto approvare nella scorsa consigliatura.