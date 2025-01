Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-01-2025 ore 19:15

venerdì trovati l’ascolto al nord tempo asciutto al mattino sulle regioni settentrionali Ma con molti pochi versetti nel pomeriggio con Ampi spazi soleggiati sul Triveneto in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite è ancora qualche numero tra Liguria ed emilia-gna al centro molto invia mattino ma con solo qualche pioggia sui settori costieri peggiore al pomeriggio specie sul Lazio Abruzzo con piogge spartineve a scuola media l’Appennino in serata e nottata ancora fenomeni residui con Quanta neve in calo fino verso 600-700 metri al sud Al mattino molte nubi sulle regioni meridionali ma con tempo asciutto locali piogge su Sardegna e campagna peggiore al pomeriggio con pioggia e parte c’è scritto Gabri Sicilia tra una serata la notte maltempo in intensificazione con piogge e temporali sparsi patanielli in Call of inverse 600-800 m temperature minime in calo al centro-nord stabili di rialzo del Sud massimo in generale diminuzione da nord a sud I previsioni del tempo sono a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa