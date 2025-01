Anteprima24.it - Mercato, prorogata la localizzazione temporanea a Campo Genova

Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Avellino, Laura Nargi ha firmato l’ordinanza con la proroga della “delbisettimanale presso l’area di, ubicata nelle vicinanze del Piazzale degli Irpini, con effetto immediato e fino al 31 dicembre 2025, nelle more della definizione di un assetto normativo definitivo che consenta anche di individuare una collocazione stabile dell’area mercatale, secondo quanto previsto dal Capo III della Legge Regionale n. 7/2020?: si legge nel documento pubblicato dall’amministrazione comunale. “Ritenuto che sussista per l’anno 2025 la necessità e l’urgenza, alla luce delle premesse effettuate, nonchè a tutela dei lavoratori, dei consumatori e dei destinatari dei servizi, di assicurare continuità albisettimanale presso l’Area di, nelle more della definizione di un assetto normativo definitivo che consenta anche di individuare una collocazione stabile dell’area mercatale, da individuare secondo le procedure previste dal Capo III della Legge Regionale n.