Meloni "Su spread e migranti cambio di passo grazie ad azione Governo"

ROMA (ITALPRESS) – In apertura del Consiglio dei Ministri, il premier Giorgiasecondo quanto si apprende ha condiviso con i colleghi dell’esecutivo “due buone notizie sull’efficacia dell’di, riprese oggi dagli organi di stampa”. La prima riguarda “i minori interessi che dovremo sostenere sui nostri Titoli di Stato. L’Ufficio parlamentare di bilancio ha calcolato, infatti, che risparmieremo 10,4 miliardi di euro nel biennio 2025/26 rispetto a quanto avevamo previsto nel Def dell’aprile 2024 (diventano 21 considerando anche il 2027) – ha spiegato il presidente del Consiglio -. I dati migliorano anche rispetto al settembre scorso, con l’UpB che ha stimato per i prossimi anni un livello diinferiore in media di 30 punti l’anno rispetto a quanto previsto dalnel Piano strutturale di bilancio 2025, con un risparmio sugli interessi di 17,1 miliardi complessivi nel periodo 2025-29 (sono 4,3 mld nel biennio 2025/26).